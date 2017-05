Gevaarlijke man uit kliniek Kleef ontsnapt

De politie in het Duitse Kleef, niet ver van Nijmegen, heeft vrijdag gewaarschuwd tegen een gevaarlijke en mogelijke gewapende man die er uit een psychiatrische inrichting is ontsnapt. De 35-jarige man viel donderdagavond andere gedetineerden in de kliniek in Bedburg-Hau aan en wist vervolgens te ontsnappen door over een vier meter hoge muur te klauteren, meldde de Rheinische Post.

Bronnen in de psychiatrische inrichting betitelen de voortvluchtige Krischan Fischer als onberekenbaar en gevaarlijk. De politie is ook met helikopters naar hem op zoek. De man is eerder gearresteerd wegens onder meer diefstal.