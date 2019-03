Getuigen vliegramp: Toestel maakte raar geluid

Het passagiersvliegtuig dat crashte in Ethiopië maakte een vreemd geluid en liet een spoor van rook achter. Dat zeggen getuigen van de ramp tegen persbureau Reuters.

De Boeing 737 MAX 8 vertrok zondagochtend vanuit de Ethiopische hoofdstad voor een vlucht naar Nairobi. De piloot maakte kort na het opstijgen melding van problemen. Hij wilde omkeren, maar het was te laat. Geen van de 157 mensen aan boord overleefde de crash.

De 26-jarige Turn Buzuna, die op zo’n 300 meter van de rampplek woont, zegt een „luid ratelend geluid” te hebben gehoord. „Iedereen zegt dat ze nog nooit zo’n geluid hebben gehoord van een vliegtuig”, vertelt de boerin. In totaal maakten volgens Reuters vier getuigen melding van een ongebruikelijk, hard geluid. Een zestal mensen zag rook uit het toestel komen.

Een van die getuigen was de boer op wiens veld het toestel crashte. Hij maakte melding van rook en vonken uit het vliegtuig. „Het toestel was dicht bij de grond en maakte een draai. Grazende koeien renden in paniek weg”, aldus Malka Galato (47).

Getuige Tamirat Abera (25) vertelt dat de piloot nog probeerde op te trekken, maar dat mislukte. „Toen was er vuur en witte rook die vervolgens zwart werd.”