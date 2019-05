Getuige ziet brandstichting via videochat

Een Duitse vrouw wordt vervolgd omdat ze haar woning in brand zou hebben gestoken en twee kinderen daar achterliet. Een getuige zag het drama via een videochat en maakte daar ook beelden van.

De brandweer moest uitrukken om de kinderen van 2 en 5 jaar uit het brandende pand in Holzwickede te halen. De jongetjes raakten door de brand ernstig gewond. Een omwonende die had geprobeerd de kinderen te redden, liep rookvergiftiging op.

De 26-jarige verdachte zou boos zijn geweest na een conflict met haar partner, de vader van haar twee zoontjes. De vrouw pakte naar verluidt lucifers en stak een stapel was in brand. Ze bracht daarna alleen zichzelf in veiligheid.

De moeder ontkent dat sprake was van opzet, maar dat gelooft het Openbaar Ministerie niet. Volgens een aanklager was de vrouw aan het videochatten met een bekende. Die zag via de laptop hoe de vrouw het huis in brand stak en vertrok. Daar zijn volgens het OM ook screenshots van gemaakt.