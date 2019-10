Getuige in moordzaak agente VS doodgeschoten

Een belangrijke getuige in het proces tegen de Amerikaanse oud-politieagente uit Dallas die haar buurman doodde, is enkele dagen na haar veroordeling doodgeschoten. Joshua Brown woonde in hetzelfde appartementencomplex als Amber Guyger, die in 2018 naar eigen zeggen per ongeluk het verkeerde appartement binnenliep en daar Botham Jean neerschoot.

Brown overleed vrijdagnacht in Dallas. Hij werd vermoedelijk vanuit een langsrijdende auto beschoten. De politie onderzoekt de zaak. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de moord te maken heeft met de getuigenis die Brown heeft afgelegd tegen Guyger, meldt de BBC.

Guyger is woensdag veroordeeld tot 10 jaar cel. Haar zaak zorgde voor maatschappelijke onrust, omdat zij als blanke agent en ongewapende zwarte man had doodgeschoten. Beelden van het proces gingen de hele wereld over, nadat de broer van het slachtoffer het haar vergaf en haar omhelsde.

