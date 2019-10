Getrouwde priesters welkom in Amazonegebied

Rooms-katholieke bisschoppen uit het Amazonegebied gaan het mogelijk maken dat getrouwde mannen tot priester worden gewijd in afgelegen streken. Dat zou een keerpunt kunnen betekenen in behoudende opstelling van het Vaticaan, dat al eeuwenlang het celibaat koestert.

Het revolutionaire voorstel werd met 128 tegen 41 stemmen goedgekeurd en zaterdag na drie weken vergaderen gepresenteerd in de slotverklaring van de synode. Paus Franciscus had zich bij de opening van de conferentie al een voorstander getoond van het idee. Hij zal op termijn zijn eigen overwegingen daarover op papier zetten. Dat geldt ook voor tal van andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waaronder het milieu en de rol van vrouwen in de kerk.

Het besluit van de Zuid-Amerikaanse bisschoppen is in belangrijke mate uit nood geboren. In zeker 85 procent van de dorpen in het oerwoud van de Amazone is het al heel lang onmogelijk wekelijks een mis op te dragen of de sacramenten te verzorgen door gebrek aan geestelijke voorgangers. Het tekort aan priesters kan worden verminderd door getrouwde lekenassistenten en ervaren leiders in de kerkgemeenten officieel in te wijden in het ambt.