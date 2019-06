„Getrouwde priesters moeten tekort tegengaan”

De rooms-katholieke kerk moet overwegen om oudere gehuwde mannen in afgelegen Amazonegebieden tot priester te wijden. Dat staat in een document dat maandag door het Vaticaan is vrijgegeven. Dit zou het tekort aan priesters in de gebieden moeten tegengaan.

De aanbeveling, opgenomen in een werkdocument van het Vaticaan voor een voor oktober geplande synode van bisschoppen uit het Amazonegebied, riep ook op tot een soort "officieel ambt" voor vrouwen in het gebied, zonder daar verder op in te gaan.

Het is de meest directe vermelding ooit in een document van het Vaticaan over de mogelijkheid van een getrouwd priesterschap, zij het in beperkte mate, en een grotere rol voor vrouwen in de kerk.