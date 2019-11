Getrouwd stel door familie gestenigd in India

Een echtpaar is in India door familieleden van de vrouw gestenigd omdat ze buiten haar kaste was getrouwd. Het echtpaar was op bezoek in hun geboortedorp.

Het stel van 29 jaar oud trouwde drie jaar geleden tegen de wil van beide families in en vluchtte naar Bangalore om aan de woede van de families te ontsnappen. De man en vrouw hadden inmiddels twee kinderen. In de hoop dat de woede enigszins was getemperd, keerde het echtpaar terug naar zijn dorp om familieleden te bezoeken.

„Toen het stel was ontdekt door de broer van de vrouw, heeft deze andere familieleden bijeengeroepen en is het echtpaar aangevallen en met stenen bekogeld”, meldt de lokale politie. De broer en een oom van de vrouw zijn als hoofdverdachten gearresteerd.

Het gebeurt regelmatig in de buitengebieden van India dat mensen het slachtoffer worden van eerwraak. Het Hooggerechtshof van het land bepaalde in 2011 dat verdachten die schuldig worden bevonden aan eerwraak de doodstraf krijgen.