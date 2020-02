Gestrande Chinese toeristen op Bali krijgen vlucht naar huis

De duizenden Chinese toeristen die op het Indonesische eiland Bali waren gestrand, krijgen een vlucht naar huis van de Chinese overheid.

De toeristen zitten vast op het eiland omdat de Indonesische overheid woensdag aankondigde alle vluchten van Indonesië naar het vasteland van China te schrappen vanwege het nieuwe coronavirus. Een groot deel van de gestrande toeristen komt uit de Chinese metropool Wuhan, waar het virus uitbrak.

„Voordat de passagiers aan boord gaan, meten we hun temperatuur. Degene die symptomen hebben van het virus mogen niet meevliegen”, aldus de Chinese consul-generaal in de Balinese hoofdstad Denpasar donderdag. Het is niet duidelijk hoeveel toeristen het aanbod aannemen. Het consulaat laat wel weten dat de terugkeer naar China op vrijwillige basis is.