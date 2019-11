Meer dan vijftig mensen, voornamelijk kinderen, zijn in een kleuterschool in het uiterste zuiden van China gewond geraakt toen een gestoorde man hen met een bijtende stof aanviel.

De dader is een 23-jarige man die Kong wordt genoemd door de plaatselijke autoriteiten. De aanval had plaats in de stad Kaiyuan, zo’n 100 kilometer van de Vietnamese grens. De ruim vijftig kinderen en leraren zijn in een ziekenhuis behandeld. Twee zijn er nog slecht aan toe. De dader is kort na de aanslag aangehouden.