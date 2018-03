Gestolen kunstschatten in toeristenvilla’s

Criminele kunsthandelaren hebben luxe villa’s voor toeristen aan de Amalfikust, ten zuiden van Napels, ingericht met soms eeuwenoude, gestolen schilderijen. De Italiaanse marechaussee heeft in totaal 37 werken van grote cultuurhistorische waarde in beslag genomen.

Daaronder een werk dat is toegeschreven aan de Bolognese barokschilder Guido Reni uit de zeventiende eeuw en vijf altaarstukken uit de periode 1600-1800. Die zijn volgens de krant Corriere della Sera ontvreemd uit kerken in de regio Aquila, die in 2009 werd getroffen door een zware aardbeving.

Een dievenbende heeft de kunstschatten in twintig jaar tijd ‘verzameld’. Een onderzoek, dat september vorig jaar begon, heeft uitgewezen dat de collectie in dure vakantiewoningen werd tentoongesteld. De politie zei dinsdag dat drie mensen in staat van beschuldiging zijn gesteld wegens hun illegale praktijken, maar ze zijn nog niet gearresteerd.