Gestolen kalligrafierol Mao van 250 miljoen euro gescheurd

Een door de Chinese dictator Mao Zedong zelf gemaakte kalligrafierol die in de kunsthandel in Hongkong meer dan 250 miljoen euro waard is, blijkt te zijn gescheurd nadat de rol bij een kunstverzamelaar gestolen was. Plaatselijke media meldden in Hongkong dat de rol het duurste object was dat recent werd ontvreemd bij een inbraak bij kunstverzamelaar Fu Chunxiao.

De rol verdween, maar is opgedoken toen een man na een oproep van de autoriteiten in de media zich met de rol bij de politie meldde. Hij zei dat hij dacht dat het een vervalsing was, omdat hij het voor 55 euro had kunnen kopen. Hij verscheurde het vervolgens om op te kunnen bergen. De inbrekers zijn ondertussen aangehouden.