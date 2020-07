Gestolen Bataclan-kunstwerk van Banksy terug naar Frankrijk

Italië heeft dinsdag de Franse nationale feestdag aangegrepen om een gestolen kunstwerk van straatkunstenaar Banksy terug te geven aan Frankrijk. De afbeelding van een rouwend meisje op een nooduitgang van concertzaal Bataclan in Parijs werd vorige maand teruggevonden op de zolder van een verlaten boerderij in Italië.

Met het kunstwerk herdacht Banksy de negentig concertbezoekers die in november 2015 in de Bataclan werden vermoord door terroristen van het radicaalislamitische IS. Dieven verwijderden het werk vorig jaar uit de deur van de concertzaal. Vorige maand werden zes verdachten aangehouden, twee op verdenking van roof, vier op verdenking van het aannemen van het gestolen kunstwerk.