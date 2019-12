Gestolen as van overleden Zweed na twee dagen gevonden

De politie op Cyprus heeft maandag de kist met daarin de as van een overleden man gevonden. Zaterdag deed een Zweeds echtpaar een wanhopige oproep, omdat het kistje met de as van hun overleden zoon uit hun huurauto op Cyprus was gestolen. De 19-jarige Dennis overleed afgelopen zomer en de Zweden waren een week geleden naar Cyprus gekomen om de as uit te strooien.

Volgens verscheidene media arresteerde de politie twee mannen van 43 en 33 jaar en een vrouw van 34. Zij zouden betrokken zijn bij de diefstal. Het drietal werd aangehouden nadat bewakingsbeelden waren bekeken. Het kistje was verborgen in een rugzak, die werd aangetroffen bij de verdachten. Het trio zou volgens Cypriotische media de diefstal bekend hebben.