Gestolen ambulance raakt familie: 5 gewonden

Een gewapende man heeft dinsdag in Oslo een ambulance gestolen en verscheidene mensen aangereden terwijl hij wegreed. Vijf mensen raakten lichtgewond, onder wie twee baby’s. De man werd aangehouden nadat de politie schoten op het voertuig had afgevuurd, zei de politie in de Noorse hoofdstad.

Er is niet gezegd of het incident een aanslag was. „We hebben momenteel geen informatie die aangeeft dat dit verband houdt met terreur”, schreef de politie van Oslo op Twitter. Volgens de krant Aftenposten droeg de kaper van de ambulance een groene militaire broek en een camouflagejas.

De politie hield later een tweede verdachte aan, een vrouw „die onder invloed leek te zijn”. Volgens het Noorse TV2-kanaal is de gearresteerde man in de dertig en de gezochte vrouw in de twintig. Beide zijn Noorse onderdanen en bekend bij de politie.

Volgens een woordvoerder van het Universitair ziekenhuis in Oslo waren twee ambulances betrokken bij het incident. „Eén werd gestolen door een gewapende persoon. Enkele minuten later slaagde een van onze andere ambulances erin het gekaapte voertuig te stoppen door er tegen aan te botsen. Toen kwam de politie en pakte hem”, zei hij.

Behalve een vrouw met een kinderwagen zou een ouder echtpaar geraakt zijn.