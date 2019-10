Gesprekken N-Korea gaan door ondanks rakettest

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag gezegd dat de geplande nucleaire gesprekken met Noord-Korea gewoon doorgaan ondanks een test door Pyongyang met een vanaf zee gelanceerde ballistische raket.

„Ze willen praten en we zullen met hen praten,” vertelde Trump verslaggevers in het Witte Huis. Het was zijn eerste openbare reactie op de claim van Noord-Korea dat het een „nieuwe fase” was ingegaan met de test van een vanaf een onderzeeër gelanceerde raket. „We zullen zien,” voegde Trump eraan toe, toen hem werd gevraagd of de test te ver voor hem was gegaan.

De test was veruit de belangrijkste sinds Pyongyang in 2018 voor het eerst een dialoog met Washington begon over de druk om zijn kernwapens op te geven. Analisten zeggen dat de nieuwe test, indien bevestigd, een belangrijke stap is in het stimuleren van dat programma.

Trump heeft gezegd dat hij geen probleem heeft met een reeks raketproeven voor de korte afstand uitgevoerd door Noord-Korea, die hij „normaal” noemde.