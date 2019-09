‘Gesprek moet leiden tot einde conflict Syrië’

De Russische president Vladimir Poetin hoopt dat de gesprekken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Iraanse president Hassan Rohani leiden tot een einde van het conflict in Syrië. De drie leiders zijn maandag bij elkaar in Ankara om te spreken over de burgeroorlog in Syrië, die al sinds 2011 woedt.

„Ik vertrouw erop dat onze gesprekken productief zullen zijn en de bereikte overeenkomsten een basis zullen vormen voor een definitieve oplossing van de crisis in Syrië”, zei de Russische president. Ook zei Poetin dat er extra stappen moeten worden gezet om de „terroristische dreiging uit te roeien”.

Rohani zei maandag dat diplomatie de enige oplossing kan zijn voor het conflict in het land dat wordt bestuurd door president Assad. „We moeten een basis leggen voor de terugkeer van de veiligheid in Syrië. Geen confrontatie, maar diplomatie kan de vrede herstellen.” Daarnaast zei de Iraanse president dat de terugtrekking van Amerikaanse troepen daarvoor noodzakelijk is.

Poetin en Rohani steunen de Syrische president Assad in zijn strijd tegen rebellerende groepen. Erdogan heeft zijn steun uitgesproken aan verschillende groeperingen die het juist opnemen tegen de Syrische regeringstroepen.