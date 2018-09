Gesprek handelsakkoord VS - Canada vastgelopen

De gesprekken over een nieuw handelsakkoord tussen Canada en de Verenigde Staten zijn vruchteloos afgebroken. De partijen gaan woensdag opnieuw proberen een akkoord te bereiken dat een alternatief moet zijn voor het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Nafta) uit 1992.

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, zijn de onderhandelingen nog niet afgerond en gaan ze komende week verder. Ze zei dat er flexibiliteit bij alle partijen nodig is om de onderhandelingen te laten slagen. Maar de Amerikaanse president Trump heeft in een vraaggesprek met Bloomberg News gezegd zich niet flexibel te willen opstellen. In een vertrouwelijke opmerking die echter snel uitlekte, zei Trump dat hij „helemaal geen compromissen met Canada wil sluiten”, maar dat hij dat liever voor zich houdt want anders komt er helemaal geen deal.

Trump was zaterdag boos dat zijn opmerking die hij ‘off the record’ plaatste, toch in de Canadese pers terechtkwam. Hij vroeg zich af of Bloomberg zich daar nog voor gaat verontschuldigen.

De Amerikaanse topambtenaar Robert Lighthizer heeft gezegd dat president Trump in ieder geval over negentig dagen een handelsakkoord met Mexico wil tekenen. Trump sluit hoe dan ook liever aparte handelsovereenkomsten met andere landen. Hij wantrouwt grote internationale verdragen die volgens hem meestal nadelig uitpakken voor de VS. Het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord is een overeenkomst van Canada, Mexico en de VS.