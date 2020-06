Gespannen situatie na opblazen kantoor door Noord-Korea

Zuid-Korea dreigt met „een krachtig antwoord” als Noord-Korea de onderlinge verhoudingen nog verder verslechtert. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt na spoedoverleg over het opblazen van het verbindingskantoor door Noord-Korea. Dat kantoor stond op de grens en was bedoeld om de relatie tussen beide landen te verbeteren en constant in contact met elkaar te staan.

„De regering vindt het spijtig dat Noord-Korea het verbindingskantoor op de grens heeft opgeblazen. We waarschuwen Noord-Korea dat we krachtig zullen antwoorden als het nog iets doet om de relatie te verslechteren”, aldus de vicevoorzitter van de raad volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. „De volledige verantwoordelijkheid van wat er dan gebeurt, ligt bij Noord-Korea.”

Noord-Korea blies het kantoor in de stad Kaesong dinsdag op. Eerder verbrak het land alle communicatielijnen met het zuiden, waaronder een hotline tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Dat heeft het land gedaan omdat de Zuid-Koreaanse autoriteiten van plan zouden zijn om „vijandige handelingen” tegen Noord-Korea uit te voeren.

De EU betreurt de Noord-Koreaanse acties, die „spanningen verhogen, de situatie destabiliseren en inspanningen voor een diplomatieke oplossing op het schiereiland ondermijnen”. Het verbreken van de communicatielijnen met Seoul wordt in een verklaring onaanvaardbaar genoemd. „Nieuwe provocatieve en schadelijke stappen moeten worden voorkomen.”