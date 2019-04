Gesmoord klimaatprotest op Heathrow

Radicale ‘klimaatrebellen’ die dreigden de Londense luchthaven Heathrow te blokkeren, zijn niet in hun opzet geslaagd. Slechts een kleine groep jongeren van de beweging Extinction Rebellion (XR - Uitsterven Rebellie) verzamelde zich op een rotonde op het luchthavencomplex met spandoeken met de vraag of zij de laatste generatie zijn. De politie stond klaar om protesten te verhinderen en verwijderde snel betogers.

XR dreigde donderdag in sociale media de drukste luchthaven van Europa plat te leggen. De burgemeester van Londen en de minister van Binnenlandse Zaken hebben meteen gewaarschuwd dat ze dat niet zouden toestaan. Bijna 250.000 reizigers maken naar verwachting Goede Vrijdag gebruik van het vliegveld dat dit paasweekend in totaal ongeveer 870.000 reizigers verwacht. In een boodschap van vrijdag van XR stat dat de protestbeweging ervan afziet vakanties te verstoren, maar de luchtvaartindustrie moet doelwit van actie blijven.