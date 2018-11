Gesjeesde rechtenstudent wordt bankovervaller

Een gesjeesde rechtenstudent is door een rechtbank in het Duitse Limburg (Hesse) voor een reeks bankovervallen veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar. De inmiddels 45-jarige man is verantwoordelijk voor ten minste twintig overvallen op banken en winkels, oordeelde de rechter vrijdag. Zijn bekentenis werd als strafverminderend beschouwd.

De man uit Noordrijn-Westfalen zou zeker zestien jaar een dubbelleven hebben geleid. Volgens de aanklacht pleegde hij zijn misdaden vanaf 2002 in Hessen, Rijnland-Palts en Noord-Rijnland-Westfalen. De buit bedroeg in totaal 400.000 euro, waarmee hij zich in zijn levensonderhoud voorzag.

Vrienden en familie wisten niets van de criminele carrière van de 45-jarige man. Hij deed het voorkomen voor een grote autofabrikant te werken.