Geschokte reacties na vondst containerdoden

In het Verenigd Koninkrijk is geschokt gereageerd op de vondst woensdagochtend van 39 doden in een vrachtwagencontainer ten oosten van Londen. Premier Boris Johnson zei „ontsteld” te zijn door het tragische incident in Grays in het graafschap Essex. „Mijn gedachten zijn bij allen die hun leven hebben verloren en hun geliefden”, aldus Johnson.

Johnson: „Ik ontvang regelmatig updates van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal nauw samenwerken met de politie van Essex om precies vast te stellen wat er is gebeurd”, zei hij.

Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageerde ontzet. „Geschokt en bedroefd door dit uiterst tragische incident in Grays”, zei Patel op Twitter.