Geruchten over coup Soedan groeien

Geruchten over een op handen zijnde militaire coup in Soedan groeien. De staatstelevisie meldde donderdag dat het leger op het punt staat een belangrijke aankondiging te doen.

In het land wordt al maanden gedemonstreerd. De demonstraties zijn inmiddels uitgegroeid tot een nationaal protest tegen het regime van president Omar al-Bashir die al 30 jaar aan het bewind is. Sinds zaterdag belagen vele duizenden het hoofdkwartier van het leger in Khartoem waar al-Bashir zetelt, en eisen zijn vertrek.

Eerder deze week waren er confrontaties tussen militairen en geüniformeerde agenten van de inlichtingendienst en veiligheidsmensen die de demonstranten uiteen wilden jagen. Daardoor kwamen elf mensen om, onder wie zeven militairen.