Gerry Adams leidde Sinn Féin naar vrede

Na 34 jaar neemt Gerry Adams zaterdag afscheid als leider van de Ierse republikeinse partij Sinn Féin. Hij leidde de partij van de zogeheten Troubles - de periode waarin het Ierse Republikeinse Leger (IRA) streed voor aansluiting bij Ierland - naar stabiliteit en regeringsdeelname.

De Noord-Ieren zijn nog altijd verdeeld in hun oordeel over Adams. Sommigen zien hem als vredesgezant, terwijl anderen hem veroordelen omdat hij de moorden van de IRA goedpraatte. De beweging is verantwoordelijk voor 1700 doden in de dertig jaar dat de Troubles duurden.

Adams heeft altijd stellig ontkend dat hij lid was van de IRA, maar hij nam inhoudelijk nooit afstand van de beweging. Zelf afkomstig uit een gezin van gewapende republikeinen was hij al als tiener overtuigd van de republikeinse zaak, naar eigen zeggen uitsluitend als politiek activist. Hoewel de veiligheidsdiensten dachten dat hij tot de top van de IRA behoorde, werd hij in 1977 vrijgesproken van lidmaatschap van de organisatie.

Hij werd in 1983 leider van Sinn Féin, toen nog een politieke paria die banden met de IRA werd verweten. Binnen enkele jaren begon Adams geheime vredesbesprekingen, die hielpen de partij meer salonfähig te maken. Dat leidde uiteindelijk in 1994 tot het Goede Vrijdag-vredesakkoord en zelfs tot regeringsdeelname. Adams koos ervoor zelf geen rol in die regering te spelen, dat liet hij over aan zijn politieke kameraad Martin McGuinness.

Adams was van 1979 tot 2011 lid van het Britse parlement, zonder daar ooit feitelijk zitting te hebben genomen. Daarna werd hij gekozen in het Ierse parlement namens een grensdistrict.

De Sinn Féin-voorman is verschillende keren doelwit geweest van moordaanslagen. In 1984 raakte hij zwaargewond door een aanslag door loyalisten, de voorstanders van een Noord-Ierland als onderdeel van Groot-Brittannië.