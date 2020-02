Gerepatrieerde Belg besmet met coronavirus

Een van de negen Belgen die vanuit het Chinese Wuhan naar huis zijn gehaald, is besmet met het coronavirus. Dat meldde de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block dinsdagmorgen. De andere acht zouden niet geïnfecteerd zijn, ze hebben negatief getest.

De besmette persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont geen ziektesymptomen, aldus VRT Nieuws. De patiënt is overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. De groep Belgen werd afgelopen zondag uit de zwaar getroffen Chinese provincie Hubei overgevlogen naar Europa. Aan boord van het toestel zaten ook Nederlanders, Fransen, Denen, Slowaken en Tsjechen.

Volgens de GGD zal de besmette Belg de situatie van de Nederlanders niet veranderen. „Ze worden allemaal goed in de gaten gehouden”, aldus een woordvoerder. „De procedure die we volgen blijft hetzelfde. Alle mensen zijn gezond.” De GGD meldde maandagavond dat de vijftien Nederlanders en twee Chinese partners hun quarantaineplek toegewezen hebben gekregen. Dat is thuis of op een centrale plek.

Het nieuwe coronavirus heeft maandag tientallen Chinezen het leven gekost. De Chinese staatstelevisie meldde op basis van de autoriteiten van Hubei dat 64 mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Het dodental in die provincie is opgelopen tot 414.

In Hubei, waar het virus voor het eerst opdook, zijn verder 2345 nieuwe besmettingen vastgesteld. Ruim 13.500 mensen zijn in die provincie besmet geraakt. Van de 64 nieuwe slachtoffers, stierven er 48 in Wuhan. De stad geldt als het epicentrum van de uitbraak.

SARS

Eerder op maandag werd bekend dat het nieuwe coronavirus al meer levens heeft gekost in China dan de SARS-epidemie van 17 jaar geleden. Tijdens de SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774.

In heel China zijn 20.438 besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd en het aantal doden in het land is 425. Buiten China vielen tot nog toe twee doden, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd en een patiënt in Hongkong.

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft landen maandag opnieuw opgeroepen het internationale reisverkeer niet onnodig aan banden te leggen. Tedros Adhanom Ghebreyesus herhaalde dat het niet nodig is om vanwege het coronavirus maatregelen te nemen „die het internationale reisverkeer en de handel onnodig verstoren.”

Google

Veel landen nemen noodmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo maakte de Tsjechische regering maandag bekend dat het vliegverkeer van en naar China binnenkort wordt gestaakt. De Chinese gezant bij de WHO riep de internationale gemeenschap maandag op „geen paniek te zaaien” over de uitbraak.

Tedros vertelde tijdens de bijeenkomst dat maatregelen worden genomen om de verspreiding van „geruchten en misinformatie” tegen te gaan. „We werken samen met Google om te zorgen dat mensen die zoeken naar informatie over het coronavirus bovenaan hun zoekresultaten informatie van de WHO zien.”

De ministers van Volksgezondheid van de groep van zeven vooraanstaande industriële landen (G7) zijn overeengekomen de aanpak van het virus zoveel mogelijk te coördineren. Dat zei het Duitse ministerie van Volksgezondheid maandag.