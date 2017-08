Geredde kinderen na aardschok maken het goed

Drie van onder de puinhopen bevrijde kinderen op het door een aardbeving getroffen Italiaanse eiland Ischia maken het goed en kunnen het ziekenhuis snel verlaten, zeiden artsen dinsdag. Twee vrouwen kwamen om het leven door de beving van maandagavond.

Uren na de beving hadden hulpverleners een zeven maanden oude baby en zijn elf en zeven jaar oude broertjes onder het puin vandaan getrokken. De elfjarige redde waarschijnlijk zijn zevenjarige broer door hem onder een bed te trekken, meldde persbureau Ansa. Later had hij met een bezemstok tegen het puin geslagen om de aandacht te trekken van de redders.

De schok op het eiland voor de kust van Napels had een kracht van 4.3. Naast de twee doden raakten zeker twintig mensen gewond. Toeristen en inwoners renden in paniek de straat op. Volgens de brandweer zijn verschillende gebouwen ingestort of beschadigd.

Geologen hebben kritiek geuit op de gebrekkige staat waarin veel gebouwen op Ischia verkeren. Ze wezen erop dat juist daardoor bij een relatief zwakke aardbeving grote schade kon ontstaan. Vooral in de plaatsen Casamicciola en Lacco Ameno zijn veel gebouwen zwaar beschadigd.

Italië wordt geregeld door aardbevingen getroffen, maar die vinden meestal plaats in midden-Italië. Vorig jaar augustus vielen er 299 doden door een aardbeving in het gebied rond de plaats Amatrice.

Het eiland is in de zomer populair bij vakantiegangers. Zo viert bondskanselier Angela Merkel regelmatig daar haar vakantie. Nederlandse vakantiegangers op het Italiaanse eiland zijn voor zover nu bekend niet in grote problemen gekomen door de aardbeving.