Geredde baby Magnitogorsk naar Moskou gevlogen

De baby die uit het puin is gehaald van een deels ingestorte flat in de Russische stad Magnitogorsk, is met een speciaal vliegtuig overgebracht naar Moskou. Daar is het ernstig gewonde jongetje opgenomen in een ziekenhuis, bericht persbureau Tass.

Reddingswerkers vonden het kind dinsdag, een dag na de explosie in het woongebouw. Het elf maanden oude jongetje kon ondanks de vrieskou overleven omdat hij goed ingepakt in zijn wieg lag, zeggen de autoriteiten. Wel liep het kind onder meer beenbreuken, een hoofdwond en bevriezingsverschijnselen op. Hij is begeleid door medisch specialisten naar de hoofdstad gevlogen voor verdere behandeling.

Het dodental door de ramp is inmiddels opgelopen tot 11. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat nog eens twee lichamen zijn geborgen. Over het lot van zo’n dertig vermiste personen bestaat nog onduidelijkheid.