Gerechtshof VS houdt omstreden executie tegen

Het gerechtshof in de Amerikaanse staat Texas heeft de executie van de gevangene Rodney Reed tegengehouden en de zaak terugverwezen naar de rechtbank. Tegen Reeds terdoodveroordeling was veel ophef ontstaan en veel mensen hebben een petitie ondertekend waarin zijn vrijlating wordt geëist. De executie stond gepland voor volgende week.

Reed zit al 21 jaar lang vast omdat hij schuldig zou zijn bevonden aan de dood van de blanke Stacey Stites in 1996 met wie hij een relatie had. De zwarte man werd destijds veroordeeld door een geheel witte jury. Er zijn twijfels ontstaan over zijn schuld door tekortkomingen in het onderzoek en zijn rechtszaak. Een aantal getuigen zegt zelfs dat Reed onschuldig is.

De petitie is meer dan 3 miljoen keer ondertekend.