Gerechtelijk vooronderzoek naar Sarkozy

Justitie in Frankrijk heeft besloten een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen naar Nicolas Sarkozy. Dat hebben de Franse media woensdagavond gemeld. De oud-president is beschuldigd van illegale financiering van een verkiezingscampagne. De politie rondde eerder op de dag het verhoor van Sarkozy daarover af.

De 63-jarige Sarkozy zou in 2007 financiële steun hebben gekregen van de voormalige Libische leider Muammar Kaddafi. Een Frans-Libische zakenman beweerde in 2016 dat hij indertijd drie koffers met geld van Kaddafi aan Sarkozy heeft overgedragen. Het zou gaan om 5 miljoen euro. Sarkozy heeft altijd ontkend dat Libische dictator zijn sponsor was.

Sarkozy was al vaker doelwit van justitieel onderzoek. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. De conservatief Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor in 2012 van de socialist François Hollande.