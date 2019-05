Gerechtelijk onderzoek naar coupplegers Venezuela

Het hooggerechtshof van Venezuela heeft na de mislukte couppoging een onderzoek ingesteld tegen zeven betrokken oppositieleden. Later werden slechts zes namen van verdachten bekendgemaakt. Hun is dinsdag onder meer landverraad, rebellie en samenzwering ten laste gelegd.

De gerechtelijke procedure wordt overgelaten aan het Openbaar Ministerie en de Grondwetgevende Vergadering, die aangesteld is door en dus trouw is aan de regering van president Nicolás Maduro. Zij bepalen wat er verder gaan gebeuren. De Venezolaanse volksvertegenwoordiging, gecontroleerd door de tegenstanders van Maduro, veroordeelt de maatregel. Die is in strijd met de parlementaire onschendbaarheid van de afgevaardigden.

De afgelopen weken slaagde de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó er in een aantal militairen aan zijn zijde te krijgen en oppositieleider Leopoldo López, die al jaren vastzat, uit zijn huisarrest te bevrijden. Het lukte echter niet het gehate regime van Maduro omver te werpen omdat het grootste deel van het leger de socialistische president bleef steunen.

Procureur-generaal Tarek William Saab richt in zijn onderzoek de pijlen niet op Guaidó of López, die zijn toevlucht heeft gezocht in de Spaanse ambassade, maar op vooraanstaande politici die hun plannen steunden. Onder anderen Henry Ramos, Luis Florido en Marianela Magellanes zijn aangeklaagd wegens onder meer hoogverraad. Wat daarvoor de achterliggende feiten precies zijn, is niet uitgelegd.