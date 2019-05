Gerechtelijk onderzoek naar coupplegers

Het hooggerechtshof van Venezuela heeft na de mislukte couppoging een onderzoek ingesteld tegen zeven betrokken oppositieleden. Hun is dinsdag onder meer landverraad, rebellie en samenzwering ten laste gelegd.

De gerechtelijke procedure wordt overgelaten aan het Openbaar Ministerie en de Grondwetgevende Vergadering, die aangesteld is door en dus trouw is aan de regering van president Nicolás Maduro. Zij bepalen wat er verder gaan gebeuren. De Venezolaanse volksvertegenwoordiging, gecontroleerd door de tegenstanders van Maduro, veroordeelt de maatregel. Die is in strijd met de parlementaire onschendbaarheid van de afgevaardigden.