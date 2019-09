Georgische premier stapt op

De Georgische premier Mamuka Bakhtadze is maandag afgetreden. Hij zei dat hij de taken had voltooid die hij zichzelf had gesteld.

„Het strategische kader is gecreëerd en ingevoerd”, zei Bakhtadze (37) in een lang Facebook-bericht waarin hij de prestaties van zijn regering vermeldt. „Ik heb besloten mijn positie te verlaten, gezien het feit dat ik mijn missie heb volbracht.” De voormalige minister van Financiën werd vorig jaar juni premier van het land in de Kaukasus.

Georgi Volski, de leider van de regerende Georgian Dream-partij, zei dat dinsdag een nieuwe kandidaat-premier zou worden aangekondigd.

De regering heeft de afgelopen weken flinke kritiek gekregen nadat de nationale munt een recordlaagte bereikte ten opzichte van de dollar. Ook was er woede over een gewelddadig optreden tegen demonstranten die boos waren op het bezoek van een Russische parlementariër aan het parlement van Georgië.

Eerder deze maand berichtten lokale media dat minister van Binnenlandse Zaken Georgi Gakharia, die de schuld had gekregen voor het optreden tegen de protesten in juni, Bakhtadze als regeringsleider zou kunnen vervangen.