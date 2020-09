Georgische oppositie wil Saakasjvili als premier

Oud-president van Georgië Michaïl Saakasjvili (52) maakt kans premier van zijn geboorteland te worden. Een coalitie van oppositiepartijen wil hem als regeringsleider als ze volgende maand de parlementsverkiezingen winnen.

De met een Nederlandse vrouw getrouwde Saakasjvili werkt na zeven jaar verblijf in het buitenland aan een politieke comeback in de voormalige Sovjetrepubliek. Zijn partij, de Verenigde Nationale Beweging (UNM), en haar bondgenoten maakten maandag bekend hem te nomineren als premier bij verkiezingswinst op 31 oktober. De UNM, de belangrijkste oppositiepartij, heeft een coalitie gevormd met tien kleinere partijen om de regerende Georgische Droom-partij van miljardair Bidzina Ivanisjvili te verslaan.

Saakasjvili moest zijn land aan het einde van zijn tweede termijn als president in 2013 ontvluchten wegens vermeend machtsmisbruik. Hij dook vervolgens op in Oekraïne, waar hij kortstondig gouverneur van de regio Odessa was. Hij werd genaturaliseerd tot Oekraïner, waarna Georgië hem zijn nationaliteit afnam. Oekraïne deed dat later ook op verdenking van fraude, maar vorig jaar kreeg hij de Oekraïense nationaliteit weer terug. Hij werd afgelopen mei benoemd als hoofd van een taskforce die is belast met politieke en economische hervormingen. In de tussentijd had Saakasjvili zich bij zijn vrouw in Nederland gevestigd.

De Georgische minister van Justitie Tea Tsulukiani zei dat Saakasjvili bij terugkomst wordt gearresteerd. De verwachting is echter dat de aanklachten tegen hem vervallen als de regeringspartij de verkiezingen verliest. Interpol heeft verzoeken van Georgië om een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen eerder geweigerd.