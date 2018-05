Georgia voert tiende executie 2018 in VS uit

In de Amerikaanse staat Georgia is een veertigjarige man geëxecuteerd voor de moord op een gevangenisbewaker in 1996. Robert Butts Jr. is door middel van een dodelijke injectie in een gevangenis in Jackson ter dood gebracht. Hij is de tiende persoon die dit jaar in de Verenigde Staten is geëxecuteerd.

Butts beroofde samen met zijn medeplichtige Marion Wilson de gevangenisbewaker Donovan Parks buiten diensttijd voor de Wal-Mart in de buurt van Atlanta van zijn auto. De twee trokken hem uit de wagen waarop Butts de man doodschoot.

De executie stond aanvankelijk gepland voor donderdag, maar een gratieverzoek werd nog bekeken. De commissie besloot echter dat het vonnis kon worden voltrokken. Advocaten deden nog een beroep op het Hooggerechtshof om de executie tegen de houden, maar ook dat verzoek werd verworpen.

De tweede verdachte is eveneens ter dood veroordeeld.