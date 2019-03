Georgië levert voortvluchtige Brit uit

Georgië levert een Brit uit aan zijn vaderland die was gevlucht na een dodelijk ongeval met een speedboot op de Theems in Londen in december 2015. De man heeft zich neergelegd bij zijn uitlevering.

De 31-jarige man was in Groot-Brittannië bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Hij was na het ongeval op de vlucht geslagen en in Georgië beland. Hij gaf zich eerder dit jaar zelf aan bij de autoriteiten in Georgië.

Bij de crash in Londen kwam een 24-jarige vrouw om het leven die als passagier op de speedboot van de man zat. Volgens de rechter was de man dronken en droegen de beide opvarenden geen zwemvest.