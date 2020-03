George Soros geeft geboortestad 1 miljoen euro tegen corona

De Amerikaans-Hongaarse zakenman en filantroop George Soros doneert 1 miljoen euro om de verspreiding van het coronavirus in zijn geboortestad Boedapest tegen te gaan. Dat liet hij in een verklaring van zijn organisatie Open Society Foundations weten.

Soros schrijft te weten hoe het is om in extreme omstandigheden te leven: hij werd geboren tijdens de economische crisis van de jaren dertig en maakte de Tweede Wereldoorlog en de belegering van Boedapest mee. Voor hulp tijdens dit soort situaties is zijn organisatie opgericht, aldus Soros. „Steden staan voor grote uitdagingen maar missen vaak de middelen om deze aan te gaan. Daarom doneer ik 1 miljoen euro uit solidariteit met de mensen van mijn geboortestad.”

De Open Society Foundations zet zich in voor „inclusieve en levendige democratieën” en staat vaak op gespannen voet met de regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die heeft nog niet gereageerd op de donatie van Soros.