Genuaanse brug jarenlang onderwerp van debat

Het ingestorte viaduct over het riviertje Polcevera in Genua is ontworpen door Riccardo Morandi en werd tussen 1963 en 1967 gebouwd. De tuibrug, in de volksmond Morandi-brug genoemd, had drie 90 meter hoge pylonen van gewapend beton. Het wegdek van de brug hangt op circa 45 meter hoogte.

Het viaduct maakt deel uit van de snelweg A10 en verbindt de wijken Cornigliano en Sampierdarena. Die laatste wijk is naar inwoners gemeten een van de grootste buurten van Genua.

De Morandi-brug is vaak onderwerp van debat geweest, schrijft de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Die discussies werden onder meer aangezwengeld door het vele onderhoud dat het bouwwerk jarenlang vergde.