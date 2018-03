Genoompionier John Sulston overleden

De Britse moleculair bioloog en Nobelprijswinnaar die bekend is door zijn baanbrekende werk in onderzoek naar het menselijk genoom, Sir John Edward Sulston, is op 75-jarige leeftijd overleden. De wetenschapper kreeg in 2002 de met anderen gedeelde Nobelprijs voor Geneeskunde voor hun ontdekkingen bij onderzoek naar de ontwikkeling van organismen, onder meer de ontdekking bij een worm van wat de ‘geprogrammeerde celdood’ wordt genoemd.

Het overlijden van de wetenschapper uit Cambrigde werd volgens de BBC vrijdag meegedeeld door het Sanger Institute, waarover Sulston lange tijd de leiding had.