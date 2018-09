Generaal VS waarschuwt voor ‘catastrofe’ Idlib

De hoogste Amerikaanse militair, generaal Joseph Dunford, heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van een grootschalige inval in de Syrische provincie Idlib. „Als grote militaire operaties plaatsvinden, kunnen we een humanitaire catastrofe verwachten”, stelde de voorzitter van de chefs-van-staven.

Idlib geldt als het laatste grote bolwerk van de opstandelingen die vechten tegen president Bashar al-Assad, die wordt gesteund door Rusland en Iran. Dunford zei dat naar schatting 20.000 tot 30.000 militanten in het gebied zitten. De generaal benadrukte ook dat hij geen zicht heeft op de omvang van de operatie die wordt gepland door Assad en zijn bondgenoten.

Eerder riep de Amerikaanse president Donald Trump al op tot terughoudendheid. Hij zei dat Assad geen „roekeloze aanval” moet lanceren op de provincie. „De Russen en Iraniërs zouden een grote humanitaire fout maken door deel te nemen aan deze mogelijke menselijke tragedie. Honderdduizenden mensen kunnen gedood worden”, schreef hij op Twitter.

Een woordvoerder van het Kremlin zei dat de aanwezigheid van extremisten in Idlib het vredesproces ondermijnt. Ook zou de provincie nu een uitvalsbasis zijn voor aanvallen op Russische troepen in Syrië. „We weten dat de Syrische strijdkrachten voorbereidingen treffen om dit probleem op te lossen”, stelde de zegsman.

De leiders van Rusland, Iran en Turkije overleggen vrijdag over de crisis in Syrië. Dan staat de situatie in Idlib volgens het Kremlin hoog op de agenda.