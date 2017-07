Generaal Haftar claimt controle Benghazi

De bevelhebber van het Libische Nationale Leger (LNA) in oostelijk Libië heeft woensdag verklaard dat zijn troepen na drie jaar gewapende strijd de volledige controle hebben over Benghazi, de tweede stad van Libië.

„Jullie gewapende strijdkrachten verklaren hierbij dat Benghazi is bevrijd van terrorisme, het is een volledige bevrijding en een overwinning van de waardigheid”, zei commandant Khalifa Haftar van de strijdkrachten in het oosten van Libië tijdens een speech op de Libische televisie. „Voor Benghazi begint een nieuw tijdperk van veiligheid en vrede.”

Haftar begon met ‘operatie Dignity’ in Benghazi in mei 2014 en beloofde toen de Islamisten te verslaan, die hij verantwoordelijk hield voor een reeks moordaanslagen en ontploffingen. De drie jaar durende strijd heeft volgens het LNA aan meer dan vijfduizend militairen het leven gekost.