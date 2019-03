Generaal Franco wordt in juni herbegraven

De stoffelijke resten van de Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) worden 10 juni overgebracht van de enorme kerk van de Valle de los Caídos (Vallei der Gevallenen) naar een mausoleum in El Pardo, 35 kilometer naar het zuidoosten. Dit heeft de regering bekendgemaakt. Franco wordt zeer tegen de zin van de nabestaanden en veel conservatieve Spanjaarden uit zijn graf in de basiliek gehaald.

De stoffelijke resten liggen nu nog in een monumentale in de rotsen uitgehouwen kerk in Valle de los Caídos. Links Spanje vindt dat het een praalgraf is dat Franco niet verdient. Vorig jaar heeft de sociaaldemocratische regering van premier Pedro Sánchez besloten hem op te graven. Hij moet worden bijgezet in de grafkapel waar zijn vrouw Carmen Polo ligt begraven.

De conservatieve rooms-katholieke Franco liet de basiliek uithouwen als monument voor alle gevallenen uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Er liggen circa 34.000 gesneuvelde strijders uit de oorlog, onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco.