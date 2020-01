Generaal El Salvador geeft massamoord 1981 toe

Een gepensioneerde Salvadoraanse generaal heeft toegegeven dat het leger verantwoordelijk was voor de massamoord op meer dan duizend mensen tijdens de burgeroorlog in 1981. De zaak hierover werd in 2016 heropend, zestien mensen staan terecht.

In de rechtbank zei Juan Rafael Bustillo vrijdag dat een elite-eenheid van het leger de massamoord in El Mozote heeft uitgevoerd. Ongewapende bewoners, vooral vrouwen en kinderen, werden gedood. Volgens de Verenigde Naties werden de onschuldige slachtoffers gemarteld en vermoord, terwijl de soldaten op zoek waren naar guerillastrijders.

Bustillo zegt zelf geen rol te hebben gespeeld bij de slachtpartij. Kolonel Domingo Monterrosa zou de opdrachtgever zijn geweest. Hij was de baas van het bataljon dat de aanval uitvoerde en overleed in 1984. „Ik heb het idee dat het een moment van dwaasheid was van Monterrosa om dat bevel te geven”, aldus Bustillo.

De burgeroorlog duurde van 1980 tot 1992. Zeker 75.000 mensen kwamen om het leven bij de strijd tussen linkse rebellen en het regeringsleger.