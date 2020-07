Gemiddeld aantal besmettingen in België stagneert

Het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in België daalt niet langer. In de laatste meetperiode van zeven dagen werden gemiddeld 85,1 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. Dat is een heel lichte stijging in vergelijking met de week daarvoor (84,9). Volgens viroloog Steven Van Gucht is een kantelpunt bereikt en moet de komende dagen blijken hoe de trend zich verder ontwikkelt.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in België staat nu op 62.123. De meeste gevallen (56 procent) worden in Vlaanderen geconstateerd, tegen 32 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel.

Gemiddeld zijn er nog 3,9 sterfgevallen per dag. Op 7 juli lagen er 178 mensen in het ziekenhuis waarvan 32 op de intensivecareafdelingen.