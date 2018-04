Gemenebest kiest mogelijk opvolger Elizabeth

De Gemenebest beslist mogelijk deze week wie de Britse koningin Elizabeth opvolgt als hoofd van de landenorganisatie. Hoewel zij de functie overnam van haar vader, George IV, is die niet erfelijk. Het is dus geen automatisme dat prins Charles de Gemenebest gaat leiden als Elizabeth komt te overlijden.

Groot-Brittannië ziet wel graag dat Charles de functie krijgt. Hij heeft vier decennia bewezen „een trotse voorvechter te zijn en heeft enthousiast gesproken over de unieke diversiteit van de organisatie”, zei een woordvoerder van premier May tegen de krant The Guardian.

Als de beslissing deze week valt, gebeurt dat waarschijnlijk als de regeringsleiders van de 53 lidstaten vrijdag bijeen zijn in Windsor Castle. Na een aantal formele sessies eerder in de week komen ze daar zonder agenda bij elkaar. Beslissingen worden binnen de Gemenebest bij consensus genomen.

Elizabeth is sinds 1952 hoofd van de Gemenebest. Charles is kroonprins in zestien van de lidstaten, die vooral voormalige gebiedsdelen van Groot-Brittannië zijn. Ze vormen een los verbond van staten waar 2,4 miljard mensen wonen.