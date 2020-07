Gemeente Antwerpen komt met plicht mondkapje mee te nemen

Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf maandag in de gemeente Antwerpen een mondkapje meenemen. Burgemeester Bart De Wever zegt dat het mondkapje alleen voor het gezicht hoeft, als geen afstand kan worden bewaard. Hij wil geen „absurde beperkingen” opleggen met een algemene plicht het masker te dragen. Hij heeft naar eigen zeggen veel vragen over de verplichtingen die in het algemeen door de regering worden opgelegd over waar en wanneer mondkapjes moeten worden gebruikt. De instructies van hogerhand noemt hij voor „de metropool van 530.000 inwoners en het economische hart van Vlaanderen” (Antwerpen) op een aantal punten onlogisch en praktisch onuitvoerbaar.

De Wever roept de raad die over de coronamaatregelen gaat in België, de Nationale Veiligheidsraad, op eindelijk te komen met instructies die overheden in staat stelt „een duidelijk, uniform en logisch beleid” te voeren. Hij betitelde eerder de huidige aanpak als „een wildgroei” aan maatregelen. Maandag komt de veiligheidsraad weer bijeen voor meer maatregelen.

België heeft in verhouding tot de meeste Europese landen relatief veel nieuwe besmettingen. In België zelf worden er in de regio Antwerpen de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld. In de afgelopen week waren dat er ruim achthonderd, vijf keer meer dan de week daarvoor. Er gaan stemmen op om „het Lombardije van België”, de provincie Antwerpen, in quarantaine te plaatsen.

Tot dusver zijn er in België ruim 65.000 besmettingen vastgesteld. Van de patiënten zijn er 9800 overleden. Het dodental per miljoen inwoners staat op bijna 850 en dat is vrijwel een wereldrecord.