Geloof in ‘Santa’ overeind na belletje Trump

Het geloof van het 7-jarige Amerikaanse meisje Collman Lloyd in Santa Claus - de kerstman- staat nog recht overeind, ondanks een telefoontje met president Donald Trump op kerstavond. Dat heeft ze gezegd tegen een krant in haar woonplaats Lexington.

Op kerstavond belde Collman naar de Amerikaanse luchtruimbewaker NORAD, om te vragen waar de kerstman zich op dat moment bevond. De dienst volgt de route van de kerstman en zijn arrenslee met vliegende rendieren voorafgaand aan Kerstmis. De medewerker die ze aan de lijn kreeg, vroeg of ze de vraag ook wilde stellen aan de president en verbond haar door.

„Geloof jij nog steeds in de kerstman?”, vroeg de president het meisje vanuit zijn Oval Office in het Witte Huis. „Want als je 7 bent, is dat wel marginaal, hè!” Ze antwoordde „Yes sir”, al kende ze het woord ‘marginaal’ niet. Vervolgens gingen twitteraars er met het verhaal vandoor. Ze vonden dat Trump de geliefde kinderfantasie van Santa Claus wreed had verstoord. Maar Collman blijkt er geen last van te hebben. Ze weet nog steeds zeker dat de kerstman bestaat.