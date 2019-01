‘Gele hesjes’ voeren spanning op

De Franse protestbeweging tegen de hoge kosten van het levensonderhoud, de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes), heeft in een open brief aan president Macron gedreigd „bereid te zijn nog veel verder te gaan”. De spontane en chaotische beweging is in oktober op sociale media ontstaan en heeft honderdduizenden mensen op de been gebracht. De Franse regering probeert de golf van protest te bezweren met het schrappen van belastingverhogingen en poogt de onvrede via een eigen initiatief te ‘kanaliseren’.

De open brief van de ‘hesjes’ aan de president komt van de Facebookpagina van de beweging en is ook gepresenteerd door een woordvoerster van de ‘gilets jaunes’, Priscilla Ludosky. De beweging stelt dat ‘Woedend Frankrijk’ zaterdag weer de straat op gaat.

Macron heeft net aangekondigd halverwege deze maand met een brief aan de Fransen te komen. Hij zei dat de brief gaat over de zorgen die de Fransen hebben en onderdeel zal zijn van een breed debat.