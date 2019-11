‘Gele hesjes’ vieren verjaardag met protest

De Franse protestbeweging ‘gilets jaunes’ of gele hesjes, viert dit weekeinde haar eerste verjaardag en heeft protesten op circa 140 plaatsen aangekondigd, de meeste in de regio Parijs. De beweging ontstond spontaan in sociale media na de aankondiging van een serie verhogingen van de brandstofprijs. Op 17 november 2018 trokken ze voor het eerst op zaterdag met honderdduizenden pleinen, straten en snelwegen op, waarbij ze het verkeer lamlegden.

Zaterdag is de protestdag van de gele hesjes en naar verwachting zijn er dit weekeinde meer samenkomsten op zaterdag dan zondag op de echte verjaardag. De gemeente Parijs heeft de gele hesjes verboden weer naar de Champs-Elysées te komen en in veel steden zijn voor de politie alle verloven ingetrokken. De gemeente wil dat de hesjes op het Place d’Italie samenkomen. Vooralsnog hebben 5000 mensen in sociale media aangekondigd de verjaardag in Parijs te komen ‘vieren’.

De gelehesjesbeweging, die niet centraal wordt geleid, is ontstaan tegen de achtergrond van een groeiende onvrede onder de middenklasse die zich vooral buiten de steden achtergesteld of genegeerd voelt. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht en blokkades opgericht. Macron schrapte onder deze druk snel de extra belastingen die volgens hem voor een beter milieu en voor actie tegen klimaatverandering moesten zorgen. De hesjes hebben lange tijd in peilingen de steun van driekwart van de Fransen gehad. Nu is dat percentage nog steeds 55 procent.