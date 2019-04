Gele hesjes slaags met politie in Toulouse

Tijdens de wekelijkse protesten van de gele hesjes in Frankrijk zijn in Toulouse politie en demonstranten met elkaar in botsing gekomen. Volgens de politie zijn verschillende demonstranten opgepakt, maar aantallen kon zij niet geven. In heel Frankrijk waren volgens de krant Le Parisien zaterdagmiddag 7500 demonstranten op de been.

De nieuwszender Franceinfo meldde dat in de zuidwestelijke stad de politie slaags was geraakt met de 3500 demonstranten en traangas had gebruikt. De demonstranten van hun kant staken een geparkeerde trailer in brand.

In Parijs bleef het vooralsnog rustig en demonstreerden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 1300 betogers. De politie meldde vijftien arrestaties.

De protesten van zaterdag waren ook gericht tegen een nieuwe wet, die de politie meer bevoegdheden geeft in de buurt van demonstraties. Zo omvat het een verbod op het dragen van maskers. Personen die tijdens demonstraties zonder legitieme reden hun gezicht bedekken riskeren een gevangenisstraf van maximaal een jaar.

De beweging van de gele hesjes begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen gekant tegen het hervormingsbeleid van de regering van president Emmanuel Macron. In het begin waren er bijna 250.000 deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt sterk af.