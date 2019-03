Gele hesjes mogen op plaatsen niet komen

De gele hesjes mogen in Frankrijk niet meer overal demonstreren. Premier Edouard Philippe heeft na plunderingen afgelopen zaterdag op de Champs-Elysées aangekondigd dat op een aantal plaatsen de betogingen van de gele hesjes verboden worden. Dat is natuurlijk op de beroemde avenue, maar ook op pleinen in Bordeaux en Toulouse.

Philippe overweegt overal waar de gele hesjes worden vergezeld van ’ultra’s’ die vernielingen aanrichten en winkels plunderen, de manifestaties te verbieden. De premier heeft ook de politiechef van Parijs vervangen.

Het was zaterdag de achttiende keer dat de in oktober in sociale media ontstane spontane protestbeweging een nationale protestdag hield. Net als eerder zijn vreedzame betogingen en blokkades plaatselijk uitgelopen op rellen en plunderingen. Het gaat daar vooral om in het zwarte gehulde ‘casseurs’ (brekers) die hun kans ruiken, maar ook om wat Philippe ultra’s noemt uit de gelederen van de gele hesjes.

Volgens een schatting van verzekeraars was de schade vóór de plunderingen van afgelopen zaterdag al opgelopen tot 170 miljoen euro sinds 17 november, de eerste ‘protestzaterdag’.

De protestbeweging ontstond uit onvrede over de forse stijging van brandstof- en energieprijzen, een klimaatmaatregel van de regering van president Macron. Maar veel Fransen zagen het als wéér een belastingmaatregel die vooral de middenklasse trof. De beweging had vanaf het begin een chaotisch karakter en een duidelijke leiding ontbrak. Tijdens betogingen tegen accijnsverhogingen klonk steeds vaker de eis dat Macron moet aftreden.