Geldschieter van genocide Rwanda opgepakt

In de Franse hoofdstad Parijs is de Rwandese zakenman Félicien Kabuga gearresteerd. Hij werd gezocht voor een hoofdrol in de massamoord op Tutsi’s in Rwanda in 1994 en was al sinds die tijd voortvluchtig. Kabuga staat bekend als de ‘financier van de genocide’, wat hij zelf altijd heeft tegengesproken.

De arrestatie van Kabuga is naar buiten gebracht door het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), een internationaal strafhof dat het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het Rwanda-tribunaal in de Tanzaniaanse stad Arusha afrondt.

„Deze arrestatie laat zien dat plegers van genocide ter verantwoording kunnen worden geroepen, ook 26 jaar na hun misdaden”, zegt hoofdaanklager Serge Brammertz. „Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en overlevenden van de Rwandese genocide. Voor hun belangen opkomen is een grote professionele eer voor mijn ambt.” Brammertz dankt de Franse autoriteiten voor hun inzet om Kabuga te arresteren en roemt de samenwerking met Europol, Interpol en de autoriteiten in onder meer Nederland.

Kabuga (1935) wordt voorgeleid voor het IRMCT in Den Haag. In 1997 zijn zeven aanklachten tegen hem geformuleerd, die allemaal betrekking hebben op de Rwandese genocide in 1994. Kabuga, een etnische Hutu, zou de aanschaf van grote aantallen kapmessen en andere wapens hebben gefinancierd in de aanloop naar de honderd dagen durende slachtpartij. Daarbij kwamen naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s om het leven.